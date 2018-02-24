صور.. ماكرون يفتتح الدورة الـ55 لمعرض الزراعة الدولى بباريس





باريس(أ ش أ) - تصوير (أ ف ب)

افتتح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم السبت، الدورة الـ55 لمعرض الزراعة السنوى الدولى بآرض المعارض بمنطقة "بورت دو فرساى" بباريس والذى يعد من أكبر المعارض فى القارة الأوروبية.

وتعد هذه الزيارة الأولى لإيمانويل ماكرون كرئيس للبلاد لمعرض بباريس للزراعة وهو حدث يجذب عادة العديد من المسؤولين والسياسيين الفرنسيين لا سيما فى فترات الانتخابات.

ومن المقرر أن يقضى الرئيس ماكرون والوفد المرافق له اليوم بأكمله فى المعرض للاستماع لمشكلات المزارعين ومربى الماشية الغاضبين الذين يطالبون بإعادة تعديل الأسعار لصالح المزارع وبعدم فتح الأسواق الأوروبية أمام السلع القادمة من أمريكا الجنوبية فى إطار اتفاق للتبادل الحر يخضع للتفاوض حاليا بين تجمع الميركوسور والاتحاد الأوروبي. كما يطالبون الحكومة بالإبقاء على مساعدتها المالية للمزارعين فى المناطق الصعبة بسبب طبيعتها الجغرافية.

ومن المتوقع أن يتوافد على المعرض - الذى يقام خلال الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس المقبل - ما بين 630 و650 زائرا بينهم 32 ألف مهنى فى مجال الزراعة.

ويشارك 3373 عارضا فى هذا الحدث السنوى الذى يركز على أربعة محاور وهى تربية الماشية والزراعات والنباتات والمنتجات الزراعية والخدمات والمهن الزراعية، فضلا عن عرض الأدوات والآلات الزراعية ومستلزماتها. كما يتضمن المعرض العديد من ورش العمل حول الأغذية والتنوع البيولوجى والبيئة والمهن الزراعية.

وصرحت فاليرى لوروا مديرة المعرض الدولى للزراعة بأن معرض باريس الدولى هو مناسبة يلتقى خلالها الجماهير المعنية بالزراعة لتبادل المعارف والخبرة والوقوف على أخر المستجدات وأحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات فى هذا المجال.



ماكرون يداعب بقرة فى معرض الزراعة الدولى



ماكرون يضحك بعد مداعبة بقرة فى معرض الزراعة الدولى



ماكرون يتفقد حيوانات المعرض الزراعى الدولى



ماكرون يداعب بقرة صغيرة فى المعرض الزراعى الدولى



ماكرون يتجول فى معرض الزراعة الدولى



ماكرون يتناول وجبة الإفطار فى معرض الزراعة الدولى



ماكرون يلتقى أعضاء النقابات الزراعية فى باريس



ماكرون يشارك فى افتتاح معرض الزراعة الدولى بباريس



بقرة فى معرض الزراعة الدولى بباريس



معرض الزراعة الدولى الـ55 فى باريس



ماكرون يفتتح معرض الزراعة الدولى الـ55 فى باريس



ماكرون يتجول فى أروقة معرض الزراعة الدولى الـ55 بباريس



ماكرون فى جناح الأسماك بمعرض الزراعة الدولى بباريس



ماكرون يصافح المشاركين فى معرض الزراعة الدولى بباريس