صور.. "سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت" يختتم فعالياته بتكريم المشاركين





كتبت ميرفت رشاد – البحر الأحمر – عماد عرفة

اختتمت فعاليات " سيمبوزيوم مصر الدولى للنحت "بمدينة الغردقة بحفل ضخم بفندق "ألف ليلة وليلة" والذى استضاف فعاليات الحدث الذى انطلق فى 22 يناير الماضى، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، ورجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية المستثمرين بالبحر الأحمر، بمشاركة 37 فنان من 22 دولة حول العالم، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وقام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، بإهداء درع التكريم للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تعبيرا عن امتنانه لحضورها ختام سيمبوزيوم الغردقة الدولى، وأيضا رجل الأعمال كامل أبو على رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر وراعى السيمبوزيوم تقديرا على جهوده فى إقامة الحدث، ولما يمثله من أهمية سياحية وثقافية للمحافظة مما يساهم فى زيادة التدفقات السياحية.

كما قدم المحافظ ميدالية للفنان التشكيلى محمد حميدة منظم السيمبوزيوم وميداليات للفنانيين المشاركين فى السيمبوزيوم تحفيزا لهم وتقديرا لمجهودهم فى نحت الأعمال الفنية.

أكد المحافظ، على الفنانين والقائمين على السيمبوزيوم بضرورة حفر أسماء الفنانين على أعمالهم الفنية لتخليد أسمائهم، لتكون من أسباب عودتهم مرة آخرى للغردقة لرؤية أعمالهم المحفور عليها أسمائهم بميادين الغردقة.























