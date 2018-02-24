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صور.. رئيس وزراء كندا وأسرته يلعبون الهوكى مع فريق للسيدات بالهند

السبت، 24 فبراير 2018 10:41 ص
صور.. رئيس وزراء كندا وأسرته يلعبون الهوكى مع فريق للسيدات بالهند جاستن ترودو وأسرته يلعبون الهوكى فى الهند




كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب)
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يواصل جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، وأسرته، الزيارة الرسمية للهند التى بدأت يوم السبت، والمستمرة لمدة أسبوع، وتتضمن زيارته لقاء رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى، وكذا اجتماعات مع كبار رجال الأعمال الهنود فى مدينة (مومباى)، بالإضافة إلى زيارة أبرز المعالم الأثرية الهندية مثل "تاج محل" و"المعبد الذهبى" و"المسجد الجامع".

وبرز الجانب الترفيهى لزيارة رئيس الوزراء الكندى، وزوجته جوستين ترودو، وأبنائهم الثلاثة، حيث شارك "ترودو" وأسرته فى مباراة للعبة الهوكى مع فريق الهوكى للسيدات فى اللجنة العليا لكندا فى العاصمة الهندية، نيودلهى، وبدأت المباراة بمصافحة "ترودو"، للاعبات الهوكى، وفى نهاية المنافسة الرياضية، التقط الجميع صورة تذكارية بمناسبة الحدث.

وخلال أيام الزيارة الماضية، كان لرئيس الوزراء الكندى، وأسرته، جولات ترفيهية متعددة زاروا خلالها معالم العاصمة الهندية، حيث ذهبوا إلى معبد السيخ الذهبى فى أمريتسار، مرتدين الزى المحلى لـ"السيخ"، كما حضرت زوجة "ترودو"، جلسة نقاشية فى كلية صوفيا للمرأة فى مومباى، وكذا زارت الأسرة الكندية، النصب التذكارى للزعيم الهندى الراحل المهاتما غاندى، وأيضًا توجهوا إلى ضريح "تاج محل"، وهو أثر هندى يرمز لحب إمبراطور الهند لزوجته.

جاستن ترودو يلقى الكرة لبدء مباراة الهوكى
جاستن ترودو يلقى الكرة لبدء مباراة الهوكى

 

ترودو يحيى فريق الهوكى للسيدات فى الهند
ترودو يحيى فريق الهوكى للسيدات فى الهند

 

جاستن ترودو وأسرته يلعبون الهوكى فى الهند
جاستن ترودو وأسرته يلعبون الهوكى فى الهند

 

ترودو يلتقى فريق للهوكى فى الهند
ترودو يلتقى فريق للهوكى فى الهند

 

جاستن ترودو يتحدث للاعبات الهوكى فى الهند
جاستن ترودو يتحدث للاعبات الهوكى فى الهند

 

جاستن ترودو وبعض لاعبات الهوكى قبل بدء المباراة
جاستن ترودو وبعض لاعبات الهوكى قبل بدء المباراة

 

صورة تذكارية لرئيس وزراء كندا مع لاعبات الهوكى بالهند
صورة تذكارية لرئيس وزراء كندا مع لاعبات الهوكى بالهند

 

ترودو وأسرته يستعدون لمباراة الهوكى فى الهند
ترودو وأسرته يستعدون لمباراة الهوكى فى الهند

 

مباراة للهوكى بمشاركة أسرة جاستن ترودو
مباراة للهوكى بمشاركة أسرة جاستن ترودو

 

الابن الأصغر لرئيس وزراء كندا أمام لاعبات الهوكى بالهند
الابن الأصغر لرئيس وزراء كندا أمام لاعبات الهوكى بالهند

 

ابنة رئيس وزراء كندا تشارك فى مباراة الهوكى بالهند
ابنة رئيس وزراء كندا تشارك فى مباراة الهوكى بالهند

 

زوجة ترودو تحتضن ابنتها عقب انتهاء مباراة الهوكى
زوجة ترودو تحتضن ابنتها عقب انتهاء مباراة الهوكى

 


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