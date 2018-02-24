صور.. بدء توافد الشباب المشارك بالماراثون الرياضى لدعم مرضى روماتيزم القلب بالغربية





الغربيه - محمد طارق

بدأ منذ قليل، توافد الشباب المشاركين فى الماراثون الرياضى الذى ينطلق من أمام مبنى ديوان عام محافظة الغربية لدعم مرضى روماتيزم القلب، حيث يقود المارثون اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية دعما لمبادرة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لحماية قلوب المصريين من روماتيزم القلب.

ويشارك فى الماراثون العالم المصرى الأمريكى الكبير الدكتور محفوظ الشهاوى رئيس قسم القلب لجامعة فلوريدا بأمريكا، والدكتور علاء الغمراوى المدير التنفيذى للمشروع على مستوى الجمهورية، و10 الاف شاب وفتاة من أبناء محافظة الغربية.



الشباب المشاركين بالماراثون



بدء توافد الشباب المشاركين بالماراثون



توافد الشباب المشاركين بالماراثون



توافد الشباب المشاركين فى الماراثون الرياضى