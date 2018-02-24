صور.. انطلاق المارثون الرياضى لدعم مرضى روماتيزم القلب فى الغربية





الغربيه - محمد طارق

انطلق منذ قليل، من أمام مبنى ديوان عام محافظة الغربية الماراثون الرياضى لدعم مرضى روماتيزم القلب، حيث يقود المارثون اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية دعما لمبادرة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لحماية قلوب المصريين من روماتيزم القلب.

ويشارك فى الماراثون العالم المصرى الأمريكى الكبير الدكتور محفوظ الشهاوى رئيس قسم القلب لجامعة فلوريدا بأمريكا، والدكتور علاء الغمراوى المدير التنفيذى للمشروع على مستوى الجمهورية ، و10 آلاف شاب وفتاة من أبناء محافظة الغربية.