صور.. انتشار لافتات لتأييد السيسي لفترة رئاسية ثانية فى ميادين السويس





السويس - سيد نون

شهدت ميادين محافظة السويس، فى اليوم الأول لانطلاق حملة الدعاية للانتخابات الرئاسية، قيام عدد من المواطنين بتعليق أعداد كبيرة من اللافتات المؤيدة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وانتشرت اللافتات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى بالسويس فى ميدان الخضر، وشوارع مدينة بورتوفيق، وكورنيش السويس، وميدان الأربعين، وعبر المواطنون بعبارات مختلفة عن رغبتهم فى استكمال الرئيس مسيرة البناء.

كانت محافظة السويس شهدت قيام أعداد كبيرة من المواطنين بتحرير التوكيلات المطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتجاوز عدد من قاموا بتحرير توكيلات 30 ألفا.

إحدى اللافتات المعلقة بشوارع السويس



لافتات بالميادين