صور.. "المياه الرمادية" تجربة جديدة فى البحر الأحمر لغسيل ونظافة الشوارع





البحر الأحمر - عماد عرفة

تطبق شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، تجربة جديدة لتوفير استهلاك المياه، عن طريق إعادة استخدام "المياه الرمادية" وهى مياه الغسيل والاستحمام عقب معالجتها، حيث يتم استخدامها فى نظافة الشوارع والسيارات والرى.

من جانبه قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر إن المياه الرمادية تمثل نسبة 40% من المياه المستخدمه بالمنازل وترجع فائدة تجربة معالجة المياه الرمادية إلى تقليل كميات المياه المستهلكة، وبالتالى تقليل الضغط على شبكات الصرف الصحى وترشيد استهلاك مياه الشرب والحد من استخدامها فى رى الحدائق.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أن المياه الرمادية تمر بعدة وحدات لتتم معالجتها تأتى فى مقدمتها وحدة فصل الزيوت والدهون المستخدمة فى التنظيف ووحدة ترشيح المياه الرمادية بواسطه الحصى والرمل ووحدة تخزين المياه المرشحة، بالإضافة إلى شبكة الرى بالتنقيط.

وأكد صديق أنه من المقرر أن يتم تعميم التجربة بالمجمعات السكنية الجديدة بمحافظة البحر الأحمر ويأتى تنفيذ التجربة كمحاولة لترشيد استهلاك المياه لحماية الحصص المائية للأجيال القادمة.

كما أكد صديق أنه تم تطوير وحدات معالجة المياه الرمادية بالغردقة، حيث تمت إضافة شبكة رى بالتنقيط لها لاستخدامها فى رى الحدائق بالشوارع والمناطق الخضراء .

من جانبه كان قد أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على شركة النظافة بالغردقة "هيبكا" أن يتم استخدام المياه الرمادية لغسيل المكانس والعربات والحاويات يوميا وتعقيمهم اسبوعيا لعدم انتشار الأمراض.

كما شدد المحافظ على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وشركة القابضة للمياه الانتظام برى الأشجار، التى تمت زراعتها كذلك قيام الشركة بسرعة عمل وصلات المياه الرمادية بالمدارس والمصالح الحكومية وذلك لاستخدامها للرى.

استعرض اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال المؤتمر الدولى الثانى للتحلية الذى أقيم بمحافظة البحر الأحمر، خلال الأسبوع الماضى، تجربة وحدات المياه الرمادية المستقله بالمنازل، مؤكدا أن البحر الأحمر أول محافظة تستخدم تلك التجربة على مستوى الجمهورية .

وأضاف المحافظ أنه سوف سوف يتم استخدام المياه فى رى الحدائق، حيث تمثل المياه الرمادية نسبة 40% من المياه المستخدمة بالمنازل، مشيرا إلى المساهمة الكبيرة التى تقوم بها التجربة فى توفير مياه الشرب والحد من استخدامها فى عمليات الرى .



وحدة معالجة المياه الرمادية بالغردقة



غسيل الشوارع بالمياه الرمادية بعد معالجتها