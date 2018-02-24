صور.. المجلس القومى للقبائل العربية ينظم مؤتمرا لدعم الرئيس بالفيوم

نظم المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية، اليوم، السبت، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بإحدى القرى السياحية، على ضفاف بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، بحضور عدد من الشخصيات العامة وكبار العائلات، والقبائل على مستوى الجمهورية، لتأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية ثانية.

تحدث المشاركون بالمؤتمر، عن أن الرئيس السيسى، حقق إنجازات كبيرة ومتعددة خلال فترته الرئاسية الأولى، فى جميع أنحاء البلاد، تتطلب أن يتولى فترة رئاسية ثانية، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات لشعب مصر.

وقالت قيادات القبائل العربية بالمؤتمر، الذى عقد بالتزامن مع المؤتمر الأول للشباب لإقليم شمال الصعيد، بنادى قارون الرياضى، بمدينة الفيوم، أنهم مستمرون فى عقد سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية على مستوى الجمهورية، لتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية، وتعهدوا بحشد الشعب المصرى العظيم أمام صناديق الاقتراع لتأييد الرئيس السيسى الذى وصفوه بالإصلاحى وأن هدفه من برامجه الإصلاحية تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لمصر وشعبها.