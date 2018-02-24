video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. المؤتمر الأول لحملة التثقيف السياسى بالاسكندرية

السبت، 24 فبراير 2018 09:25 م
صور .. المؤتمر الأول لحملة التثقيف السياسى بالاسكندرية المؤتمر الاول لحملة التثقيف السياسى بالاسكندرية




الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مؤسسة القادة " القادة للعلوم الاداري ةو التنمية " و أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ، اولى فاعليات الحملة الوطنية للتثقيف السياسى والتوعية بمحافظة الإسكندرية و ذلك مساء اليوم السبت  بمكتبة الإسكندرية ، بحضور أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى.

و قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب ، أن الوفاق و الوحدة الوطنية من أهم مقومات استقرار الدولة، حيث لا يوجد دولة مستمرة بدون الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة وضع ذلك فى الاعتبار و المقام الأول ، كما أكد على أهمية توقيت إتخاذ القرار قائلا : القرار السليم و التأخر أفضل من السريع  الخاطئ " كما شدد على أهمية مراعاة الظروف المحيطة بهذا القرار و التداعيات المترتبة عليه.

ومن جانبه أكد حسنى حافظ ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر ، أن الرئيس السيسى تسلم مصر  حطاما و لكنة بالبناء و التنمية أعاد اليها روح الدولة مرة أخرى ، وأِشار الى أن كلا من الرئيس جمال عبد الناصر و الرئيس السادات تسلما مقاليد الحكم فى ظل وجود دولة قائمة و كذلك الرئيس حسنى مبارك ، و لكن " السيسى " تسلمها حطاما.

 

مؤتمر التثقيف (4)
مؤتمر التثقيف 
 
مؤتمر التثقيف (5)
قاعة مؤتمر التثقيف 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية : 3 حملات مكبرة لرفع الإشغالات من مناطق مختلفة بشرق

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

الانتخابات الرئاسية



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة