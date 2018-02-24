صور .. المؤتمر الأول لحملة التثقيف السياسى بالاسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مؤسسة القادة " القادة للعلوم الاداري ةو التنمية " و أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية ، اولى فاعليات الحملة الوطنية للتثقيف السياسى والتوعية بمحافظة الإسكندرية و ذلك مساء اليوم السبت بمكتبة الإسكندرية ، بحضور أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى.

و قال اللواء حمدى بخيت عضو مجلس النواب ، أن الوفاق و الوحدة الوطنية من أهم مقومات استقرار الدولة، حيث لا يوجد دولة مستمرة بدون الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة وضع ذلك فى الاعتبار و المقام الأول ، كما أكد على أهمية توقيت إتخاذ القرار قائلا : القرار السليم و التأخر أفضل من السريع الخاطئ " كما شدد على أهمية مراعاة الظروف المحيطة بهذا القرار و التداعيات المترتبة عليه.

ومن جانبه أكد حسنى حافظ ، عضو مجلس النواب عن دائرة سيدى جابر ، أن الرئيس السيسى تسلم مصر حطاما و لكنة بالبناء و التنمية أعاد اليها روح الدولة مرة أخرى ، وأِشار الى أن كلا من الرئيس جمال عبد الناصر و الرئيس السادات تسلما مقاليد الحكم فى ظل وجود دولة قائمة و كذلك الرئيس حسنى مبارك ، و لكن " السيسى " تسلمها حطاما.



مؤتمر التثقيف