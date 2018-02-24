صور.. احتجاجات فى كردستان العراق ضد الهجوم التركى على عفرين السورية





أ ش أ – تصوير روبتز

انطلقت احتجاجات حاشدة فى عدة مناطق بإقليم كردستان العراق لمساندة مدينة عفرين السورية، وسط مطالبات بوقف الهجوم التركى وإخراج قوات أنقرة من الإقليم.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم السبت، أن مدن أربيل والسليمانية وحلبجة ورانية شهدت مظاهرات واسعة ضد الهجمات التركية على مدينة عفرين السورية، مشيرة إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب المجتمع الدولى بوقف الهجمات التركية وحماية المدنيين.

وأضافت أن المتظاهرين طالبوا حكومة إقليم كردستان بمساندة عفرين وسط دعوات بإخراج القوات التركية من أراضى إقليم كردستان.

وكانت تركيا قد أطلقت الشهر الماضى عملية عسكرية فى مدينة عفرين السورية، التى يقطنها غالبية كردية، بزعم أن العملية تستهدف مواقع مسلحى قوات الدفاع الشعبى الكردية.



احتجاجات فى كردستان العراق ضد الهجوم التركى على عفرين السورية



أكراد العراق يتظاهرون ضد الجيش السورى وتدخله فى سوريا



مسيرة تضامنية مع عفرين السورية