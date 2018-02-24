صور.. إيفانكا ترامب تحتفل مع متسابق أمريكى حصل على ذهبية فى الأولمبياد





كتب محمد رضا – تصوير (أ ف ب – رويترز)

حضرت إيفانكا ترامب، كبير مستشارى البيت الأبيض، وابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، المباراة النهائية لتزلج الرجال فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المنظمة فى مدينة بيونج تشانج الكورية الجنوبية، وكان برفقتها المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، وأعضاء الوفد الحكومى الأمريكى.

وظهرت انفعالات إيفانكا ترامب، مع المباراة أثناء متابعتها من المدرجات وسط الجمهور، وكذا ضحكاتها المتبادلة مع أعضاء الوفد المرافق لها من أجل حضور المباريات النهائية وحفل الختام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية، فى كوريا الجنوبية.

وكان من بين فعاليات كبير مستشارى البيت الأبيض، اليوم، لقائها مع المتسابق الأمريكى جابريت هاينز، المشارك فى دورة الألعاب الشتوية، الذى حصد ميدالية ذهبية ضمن مشاركاته فى دورة الألعاب، حيث احتفلت "إيفانكا" معه بالفوز.



إيفانكا ترامب تهنئ متسابق أمريكى بفوزه



إيفانكا ترامب تحتضن متسابق أمريكى حصل على الذهبية



إيفانكا ترامب فى كوريا الجنوبية



إيفانكا ترامب تحضر مباريات دورة الألعاب الأولمبية



انفعالات إيفانكا ترامب خلال مباريات الأولمبياد



إيفانكا ترامب تتحدث مع الوفد المرافق لها بكوريا الجنوبية



إيفانكا ترامب تتابع المباريات النهائية للدورة الأولمبية



إيفانكا ترامب تتحدث مع متسابق أمريكى عقب فوزه بالأولمبياد



إيفانكا ترامب تمسك بالميدالية الذهبية لمتسابق أمريكى