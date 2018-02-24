صور..إهدار الثروة السمكية وارتفاع الامونيا بمياه النيل فرع رشيد بالغربية





الغربية - احمد زيادة

يعانى أهالى قرية صان الحجر من اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه النيل فرع رشيد مما يؤدى إلى تلوث المياه وتوقف نشاطهم تمام ورغم ذك يتفاجئ الصيادين بعمل محاضر لهم بتلوث مياه النيل رغم أن التلوث يأتى من مياه الصرف مما أدى الة توقفهم عن أعمال الصيد منذ شهر تقريبا مما يؤثر على حالتهم المعيشية ويناشدون مهندس الرى بدسوق المسئول عن فرع رشيد بالتدخل.

قال المرشدى الشاذلى أحد اهالى ناحية صاالحجر بسيون غربية اننا نعانى الامرين من مياه الصرف التى تمر بقرية صاالحجر الواردة من مصرف الرهاوى بالجيزة وكذا مياه مخلفات المصانع بكفر الزيات مما أدى إلى ارتفاع نسبه الامونيا التى ادت الى موت الأسماك والزريعة الصغيرة وهلاك الثروة السمكية بسبب تلوث المياه بالصرف الصحى ومخلفات المصانع.

كما أبدى استيائه من تلوث مياه النيل والخطر الداهم على صحتهم وصحة المواطنين كما ابدى رفضه التام عدم وجود نقابة للصيادين او جمعية خاصة بهم.

أكد إبراهيم سعد الجندى مراقب أول صحة البيئة ومسئول عينات مياه الشرب والمياه الجوفية والمياه المرشحى والتى مصدرها مياه النيل بالادارة الصحية ببسيون انه بالفعل جميع عينات المياه المأخوذة من نهر النيل فرع رشيد نتيجتها ارتفاع فى نسبه المونيا مما يؤدى الى الخطر الداهم على الثروة السمكيه وصحة المواطنين والصيادين.



احد-الصيادين-وبعض-الاسماك-النافقة-بنهر-النيل



الصيادين-متوقفين-عن-الصيد-بالنيل



إهدار الثروة السمكية وارتفاع (1)



إهدار الثروة السمكية وارتفاع (2)



إهدار الثروة السمكية وارتفاع (3)



إهدار الثروة السمكية وارتفاع (4)



إهدار الثروة السمكية وارتفاع (5)



إهدار الثروة السمكية وارتفاع (6)



توقف-اعمال-الصيد-والمراكب



فاضليا