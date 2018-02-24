صحيفة: شركة أمريكية بمحادثات مع صندوق الاستثمارات السعودى لبحث استثمار 400 مليون دولار

صحيفة: شركة أمريكية بمحادثات مع صندوق الاستثمارات السعودى لبحث استثمار 400 مليون دولارالسبت، 24 فبراير 2018 12:44 م
الاستثمارات فى السعودية
رويترز
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أن شركة ماجيك ليب الأمريكية الناشئة تجرى محادثات بشأن استثمار قيمته 400 مليون دولار مع صندوق الاستثمارات العامة السعودى.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على المحادثات، إن من المتوقع الإعلان عن الاتفاق بين الشركة الأمريكية وأكبر صناديق الثروة السيادية فى المملكة فى الأسابيع المقبلة.
وجمعت ماجيك ليب التى تتخذ من فلوريدا مقرا لها، 502 مليون دولار فى أكتوبر لتعزيز رأس المال بقيادة شركة الاستثمار الحكومية السنغافورية تيماسيك هولدنجز. ولم ترد ماجيك ليب وكذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودى على طلبات التعليق.
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