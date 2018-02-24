شرطة النمسا تعثر على قتيلين ومصاب بأحد المنازل جنوبى البلاد





فيينا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة النمساوية العثور على قتيلين ومصاب ثالث بأحد المنازل بمدينة صغيرة فى جنوب شرقى البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم السبت، نقلاً عن تقارير نمساوية محلية - أن منفذ الجريمة رجل يبلغ من العمر 52 عاماً ومن المحتمل أنه كانت تربطه صلات بالضحايا.

وأضافت الشبكة أن المشتبه به يُعتقد أنه كان مسلحاً، مشيرة إلى أنه فر من مكان الحادث ولا زالت الشرطة تبحث عنه.. ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.