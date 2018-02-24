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سول تتوقع مناقشة وفد بيونج يانج القضية النووية وتحسين العلاقات مع واشنطن

السبت، 24 فبراير 2018 08:43 ص
سول تتوقع مناقشة وفد بيونج يانج القضية النووية وتحسين العلاقات مع واشنطن رئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان




سول (أ ش أ)
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كشف مصدر مطلع فى الحكومة الكورية الجنوبية اليوم السبت، أن الوفد الكورى الشمالى، الذى سيزور سول غدا لحضور مراسم اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيونج تشانج، يضم عددا من المسئولين عن القضايا النووية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن المصدر قوله إن تشكيل الوفد المكون من ثمانية أعضاء أدى إلى تكهنات بان بيونج يانج قد تجرى مناقشات مع مسئولى سول حول كيفية تسوية الأزمة النووية وتحسين العلاقات مع واشنطن.

ومن المقرر أن يصل الوفد الذى يقوده كيم يونج تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، إلى سول غدا الاحد فى زيارة تستغرق ثلاثة ايام ويتخللها حضوره الحدث الختامى الأولمبى.

ونادرا ما ترسل بيونج يانج مسئولين عن الشؤون النووية أو الأمريكية إلى أى محادثات بين الكوريتين لأنها تنظر منذ وقت طويل إلى الازمة النووية باعتبارها مسألة يجب تسويتها من خلال المفاوضات المباشرة مع واشنطن.

ورأى مراقبون أن إدراج الدبلوماسيين الكوريين الشماليين فى الوفد يمكن أن يكون رد بيونج يانج على رغبة رئيس كوريا الجنوبية مون جاى فى تهيئة الظروف لعقد قمة بين الكوريتين بما فى ذلك تحسن العلاقات بين واشنطن وبيونج يانج.

وقال البيت الأبيض إن إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكى ورئيسة الوفد الأمريكى ليس لديها خطط للقاء المسئولين الكوريين الشماليين، ومع ذلك لا تزال التكهنات مستمرة فى ان يلتقى الجانبان بوساطة سول.


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