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سماء الأقصر تشهد إقلاع 7 رحلات بالون تقل 172 سائحا

السبت، 24 فبراير 2018 09:36 ص
سماء الأقصر تشهد إقلاع 7 رحلات بالون تقل 172 سائحا بالون طائر




الأقصر - أحمد مرعى
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شهدت سماء مدينة الأقصر، اليوم السبت، انطلاق 7 رحلات بالون طائر، أقلت على متنها 172 سائحا مصريا وأجنبيا، للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية فى البر الغربى، كما تم إلغاء 19 رحلة أخرى لسوء حالة الطقس فجراً وضعف الرؤية.

 

وفى هذا الصدد كشف مصدر مسئول بأرض مطار البالون الطائر بالأقصر، أنه تم عمل 3 رصدات تباعاً كل نصف ساعة من السادسة حتى السابعة صباحاً، وجميعهاً أثبتت ضعف مستوى الرؤية وسوء حالة الطقس التى لا تلائم الإقلاع وتم إلغاء 19 رحلة، وفى الرصدة الرابعة فى السابعة والنصف تبين تحسن حالة الطقس وحلقت بالفعل رحلة لكل شركة بالون بإجمالى 7 رحلات أقلت على متنها 172 سائحا أجنبيا فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر.

 

وأضاف المصدر بمطار البالون، لـ"اليوم السابع"، أن جميع الرحلات خرجت وعادت بصورة طبيعية تماماً، وسط حالة من السعادة والبهجة بين السياح الذين أقلتهم وبلغ عددهم 172 سائحا من مختلف دول العالم، والذين استقلوا المناطيد الهوائية فى سماء الأقصر بصورة تؤكد قدرة الطيارين المصريين فى التحليق بسماء الأقصر، حيث تعتبر رحلات البالون من أبرز رحلات المغامرة التى يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم لدى زيارتهم لمحافظة الأقصر، بهدف التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتأمل فى الحضارة المصرية القديمة، حيث الآثار الشامخة التى يمكن رؤيتها من السماء والشعور بعظمتها وكبر حجمها، بالإضافة إلى المعابد المهيبة ومقابر الملوك العظماء.


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