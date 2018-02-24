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سفير مصر فى سريلانكا يشارك كضيف شرف بحفل مدرسة أسسها أحمد عرابى

السبت، 24 فبراير 2018 04:01 م
سفير مصر فى سريلانكا يشارك كضيف شرف بحفل مدرسة أسسها أحمد عرابى اليوم الرياضي السنوي للمدرسة الزاهرةZahira College




كتب أحمد جمعة
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شارك السفير حسين السحرتى، سفير جمهورية مصر العربية فى سريلانكا، كضيف شرف فى اليوم الرياضى السنوى للمدرسة الزاهرة Zahira College التى تعد أحد رموز الصداقة الوثيقة بين مصر وسريلانكا، والتى كان الزعيم المصرى الراحل أحمد عرابى قد أسسها فى عام 1892 أثناء فترة منفاه فى سيلان، وأختار أسمها نسبة للأزهر الشريف، ووضع منهاج عملها لتمزج بين العلوم الدينية واللغة العربية من جهة والعلوم التطبيقية الحديثة واللغة الإنجليزية من جهة أخرى، وأصبحت اليوم صرحاً تعليمياً رائداً فى سريلانكا.

 

وأكد السفير فى كلمته على المكانة الخاصة التى تشغلها المدرسة الزاهرة فى قلوب المصريين باعتبارها إحدى الإسهامات الهامة للزعيم الوطنى أحمد عرابى، وظلت تمثل نبعاً متدفقاً مستديماً للروابط الثقافية والتعليمية بين مصر وسريلانكا عبر قرن وربع، حيث تم إرسال العديد من المدرسين المصريين لتدريس اللغة العربية والعلوم الدينية بها، كما تم إيفاد العديد من طلابها لاستكمال دراساتهم الجامعية فى مصر.

 

وأكد السفير على اعتزاز مصر بهذا الرصيد الكبير الذى تشكل بفضل إسهامات زعماء الثورة العرابية أثناء فترة إقامتهم فى سيلان، وعلى استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم للمدرسة الزاهرة وفقاً لاحتياجاتها.

 

 


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