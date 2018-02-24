video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 07:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال افتتاح جناح مصر فى معرض بلجراد السياحى..

سفير مصر بصربيا يدشن رابطة من المسافرين الدائمين كأصدقاء الغردقة والبحر الأحمر

السبت، 24 فبراير 2018 04:06 م
سفير مصر بصربيا يدشن رابطة من المسافرين الدائمين كأصدقاء الغردقة والبحر الأحمر السفير عمرو الجويلي سفير مصر لدى صربيا




كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

افتتح السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا الجناح المصرى المشارك فى الدورة الاربعين للمعرض السياحى السنوى لبلجراد، والذى يقام فى الفترة من 22-25 فبراير الجارى، بمشاركة الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى فى باريس وممثلى شركتى "إير كايرو" و"لاكى تورز" المصريتين.

 

وقام سفير مصر فى بلجراد، خلال حفل افتتاح جناح مصر بالمعرض، بتكريم أكثر خمسة مسافرين دائمين حاصلين على تأشيرات دخول من السفارة إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، باعتبارهم مؤسسى رابطة من المسافرين الدائمين "كأصدقاء الغردقة والبحر الأحمر"، برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البنك الأحمر واستضافة لهؤلاء المسافرين الدائمين بالمحافظة وتقديم شركة “إير كايرو” لتذاكر طيران مجانية للفائزين وأسرهم. وعبر الفائزون عن تقديرهم لتلك اللفة الكريمة من قبل مصر، مبرزين أن بعضهم زار مصر لأكثر من 30 مرة متتالية على مدار السنوات العشر الأخيرة.

 

وصرح السفير عمرو الجويلى أن حفل افتتاح الجناح المصرى شهد جمعاً مميزاً من كبار زوار المعرض من ضمنهم السفراء العرب والأفارقة والفرانكفونيين فى بلجراد، تكريماً لدور مصر الرائد فى إطار جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى والمنظمة الدولية للفرانكفونية. كذلك، فقد تميز الحفل بمشاركة متنوعة من الدوائر الفاعلة فى المجتمع الصربى فى ثلاث قطاعات رئيسية، الأولى من خلال كبرى الشركات السياحية بما فى ذلك رئيس الرابطة الصربية لوكلاء السياحة، والثانية متمثلة فى كبار المسئولين بما فى ذلك بهيئة المعارض الصربية المنظمة للمعرض، والثالثة من خلال رموز الدوائر الثقافية رفيعة المستوى ممثلة فى رؤساء متحف الفن الأفريقى ومركز الثقافة العربية ومهرجان الثقافة فى “نيش”، فضلاً عن تواجد مكثف لوسائل الإعلام الصربية المطبوعة والمرئية التى حرصت على إجراء مقابلات متعددة مع وفد مصر المشارك فى المعرض.

 

وأبرز سفير مصر فى بلجراد أنه جارى حالياً دراسة اقتراح المشاركين فى الحفل بشان أهمية إنشاء رحلات مباشرة أخرى تشمل القاهرة وشرم الشيخ، من خلال شركات الطيران الوطنية فى كل من مصر وصربيا.

 

 

وأشار الدكتور “عادل المصرى” المستشار السياحى فى باريس، ممثلاً عن هيئة تنشيط السياحة، أن مصر حرصت على المشاركة فى المعرض السياحى السنوى فى بلجراد باعتباره الحدث السياحى الأكبر وفى منطقة جنوب شرق أوروبا بأكملها، حيث يُعقد على مساحة تفوق 30 الف متر مربع ويشارك فيه أكثر من 250 مشارك أجنبى من 43 دولة، ويحظى بزوار يفوق عددهم ٦٠ ألف زائر. وأضاف أنه حرص على عقد لقاءات متعددة مع ممثلى الشركات المشاركة فى المعرض، بهدف تنويع المقاصد للسياح الصرب إلى مصر، بما فى ذلك من خلال عقد أنشطة ترويجية متعددة فى صربيا.

 

 

وكشف أنه جارى دراسة تنفيذ حملة ترويجية بالوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وقافلة سياحية بالمدن الصربية للشركات المصرية نظرائهم من الشركات الصربية، والتمهيد لإعداد أسبوع سياحى ثقافى مصرى، ودعم منظمى البرامج من خلال التسويق المشترك لشجيع مناطق جذب سياحى أخرى بمصر، فضلاً عن برنامج للتوءمة بين المدن المتشابهة فى كل من مصر وصربيا.

 

وكانت دراسة أعدها المستشار “محمد عبد اللطيف” بالمكتب السياحى فى براج، المختص أيضاً بمنطقة البلقان، قد أوضحت أن السياحة الصربية إلى مصر ارتفعت عام 2017 بنسبة 140% عن العام 2016 حيث قام 18 ألف سائح صربى بالسفر إلى مصر خلال العام، وتهدف السفارة المصرية، وأنه من المتوقع استمرار زيادة عدد السياح فى العام الحالى 2018.

 

من جانبها، أعلنت شركة “إير كايرو” برئاسة ياسر الرملى خلال حفل الافتتاح، أنه سيتم زيادة رحلات بلجراد الغردقة إلى رحلتين أسبوعياً اعتباراً من الأول من أبريل، ثم خمس رحلات أسبوعياً اعتباراً من منتصف مايو المقبل، وذلك استجابة لتنامى الطلب من جانب السياح الصرب على زيارة مصر، وباعتبارها الوحيدة التى تُسير حالياً خط طيران منتظم بين البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صربيا: القبض على 8 أجانب بينهم أمريكيون بتهمة تصوير مواقع عسكرية

س و ج.. من هم غجر الروما ضحايا حرب كوسوفو فى ذكرى الاستقلال عن صربيا ؟

اعتقال 4 أجانب فى صربيا بتهمة الشروع فى تصوير منشآت عسكرية

صور.. مواطنو كوسوفو يواصلون الاحتفال بالذكرى الـ 10 للاستقلال عن صربيا

سفير مصر الجديد فى بلجراد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصربى.. صور

مصر

اخبار مصر

عمرو جويلى

سفير مصر فى صربيا

السياحه المصريه



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة