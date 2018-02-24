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خالد صلاح
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سفير مصر بأرمينيا يشهد الجلسة الأولى من مجلس الأعمال المصرى الأرمينى

السبت، 24 فبراير 2018 05:42 م
سفير مصر بأرمينيا يشهد الجلسة الأولى من مجلس الأعمال المصرى الأرمينى سفير مصر لدى أرمينيا طارق معاطى




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شهد طارق معاطى سفير مصر لدى أرمينيا الجلسة الأولى من مجلس الأعمال المصرى الأرمينى المشترك الذى عقد فى العاصمة الأرمينية يريفان والذى يعد الأول من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1992.


واستعرض السفير معاطى ، فى كلمته أمام المجلس ، المناخ الممتاز الذى يوفره قانون الاستثمار الجديد والمجالات الضخمة للاستثمار فى مصر خاصة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت.


وأوضح أن هذه الخطوة جاءت غداة لقاء سامح شكرى وزيرالخارجية مع نظيره الأرمينى إدوارد نالبانديان على هامش مشاركتيهما فى مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية وتؤكد الإرادة السياسية لدى كل من الطرفين للاستمرار فى تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بينهما والعمل على الوصول بالعلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى المحدود حالياً ليتواكب مع هذه العلاقات التاريخية المميزة
وقال : إن هذه الخطوة تأتى أيضاً تنفيذاً لتوصيات منتدى رجال الأعمال

المصرى الأرمينى الذى عُقد فى يريفان خلال سبتمبر 2017 وأنه قد تم اختيار المصرى الأرمينى الدكتور إدوارد مانوكيان رئيس شركة "ميركل أرمينيا" لتجارة الأدوية رئيساً للجانب الأرمينى فى المجلس والذى يضم مجلس إدارته سبعة أعضاء إلى جانب عدد آخر من رجال الأعمال الأرمن البارزين فى مختلف القطاعات وتشمل الأدوية وصناعات السجاد والنسيج والمنتجات الغذائية والسياحة والتعدين وغيرها.


ومن جهته، أكد روبرت هاروتونيان نائب وزير الخارجية الأرمينى للشؤون الاقتصادية على أهمية هذه الخطوة وعلى دعم بلاده لهذا المجلس، مشيراً إلى الآفاق الجديدة التى يتيحها تشكيله أمام حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

 

 


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