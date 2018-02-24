سحر نصر تشكل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين





كتب عبد الحليم سالم

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 24 لسنة 2018، الخاص بإنشاء لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين وتنظيم عملها، القرار الذى جاء بعد تكليف الرئيس السيسى للوزارة بتحفيز العاملين بها خلال افتتاحه مراكز خدمات المستثمرين.

تضمنت المادة الأولى أنه تنشأ بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجنة تسمى "لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط" تشكل من عدد كاف من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يصدر بتحديدهم قرارا من وزيرة الاستثمار، وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالوزارة أو من غيرها.

وتضمنت المادة الثانية: أن تتولى الجنة مهام انتظام سير العمل بمركز خدمات المستثمرين والتأكد من كفاءة وسرعة الخدمات المؤداه وحصر الإيجابيات والسلبيات، وتتلخص مهام اللجنة فى حصر الشركات التى يتم تأسيسها، وبيان أنواعها وحجم رؤس الأموال فيها.

ورصد المعوقات التى تواجه مرتادى مركز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، والعمل على تصنيفها واقتراح حلول لها، والتواصل ومتابعة المستثمرين الذين أسسوا شركات وأدو خدمات ومتابعتهم، والتأكد من مدى تقدم أعمالهم ومساعدتهم إن لزم الأمر، علاوة على متابعة برامج تدريب وتأهيل العاملين بالمركز، ومدى تحقيقها لأهدافها، إضافة إلى ترشيح أسماء العاملين المتميزين لتكريمهم.

وتضمنت المادة الثالثة أن ترفع اللجنة تقريرا أسبوعيا لوزيرة الاستثمار بنتائج الأعمال.