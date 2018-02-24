video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 فبراير 2018 10:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بعد تكليف الرئيس السيسى..

سحر نصر تشكل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين

السبت، 24 فبراير 2018 03:16 م
سحر نصر تشكل لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى




كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم قرار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 24 لسنة 2018، الخاص بإنشاء لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط بمركز خدمات المستثمرين وتنظيم عملها، القرار الذى جاء بعد تكليف الرئيس السيسى للوزارة بتحفيز العاملين بها خلال افتتاحه مراكز خدمات المستثمرين.

 

تضمنت المادة الأولى أنه تنشأ بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى لجنة تسمى "لجنة متابعة الأداء وتحفيز النشاط" تشكل من عدد كاف من العاملين بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يصدر بتحديدهم قرارا من وزيرة الاستثمار، وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالوزارة أو من غيرها.

 

وتضمنت المادة الثانية: أن تتولى الجنة مهام انتظام سير العمل بمركز خدمات المستثمرين والتأكد من كفاءة وسرعة الخدمات المؤداه وحصر الإيجابيات والسلبيات، وتتلخص مهام اللجنة فى حصر الشركات التى يتم تأسيسها، وبيان أنواعها وحجم رؤس الأموال فيها.

 

ورصد المعوقات التى تواجه مرتادى مركز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، والعمل على تصنيفها واقتراح حلول لها، والتواصل ومتابعة المستثمرين الذين أسسوا شركات وأدو خدمات ومتابعتهم، والتأكد من مدى تقدم أعمالهم ومساعدتهم إن لزم الأمر، علاوة على متابعة برامج تدريب وتأهيل العاملين بالمركز، ومدى تحقيقها لأهدافها، إضافة إلى ترشيح أسماء العاملين المتميزين لتكريمهم.

 

وتضمنت المادة الثالثة أن ترفع اللجنة تقريرا أسبوعيا لوزيرة الاستثمار بنتائج الأعمال.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تفاصيل لقاء سحر نصر مع سعد الحريرى فى بيروت.. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى تتوصل لاتفاق توأمة لدعم شباب مصر ولبنان بريادة الأعمال.. مستثمرون لبنانيون يشيدون بتحسن مناخ الاقتصاد ويضخون رؤوس أموال فى القاهرة

لجنة تحفيز النشاط

مركز خدمات المستثمرين

سحر نصر

خدمات الاستثمار



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة