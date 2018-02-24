زيادة عدد السائحين الصرب الوافدين لمصر خلال 2017 بنسبة 140%.. صور





كتبت ميرفت رشاد

كشفت دراسة أعدها المستشار محمد عبد اللطيف بالمكتب السياحى فى صربيا، المختص أيضًا بمنطقة البلقان، عن أن السياحة الصربية إلى مصر ارتفعت عام 2017 بنسبة 140% عن العام 2016 حيث قام 18 ألف سائح صربى بالسفر إلى مصر خلال العام، وتهدف السفارة المصرية، وأنه من المتوقع استمرار زيادة عدد السياح فى العام الحالى 2018.

وافتتح السفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا الجناح المصرى المشارك فى الدورة الأربعين للمعرض السياحى السنوى لبلجراد، والذى يقام فى الفترة من 22-25 فبراير 2018، بمشاركة الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى فى باريس وممثلى شركتى “إير كايرو” و”لاكى تورز” المصريتين.

وقام سفير مصر فى بلجراد، خلال حفل افتتاح جناح مصر بالمعرض، بتكريم أكثر خمسة مسافرين دائمين حاصلين على تأشيرات دخول من السفارة إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، باعتبارهم مؤسسى رابطة من المسافرين الدائمين "كأصدقاء الغردقة والبحر الأحمر"، برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر واستضافة لهؤلاء المسافرين الدائمين بالمحافظة وتقديم شركة “إير كايرو” لتذاكر طيران مجانية للفائزين وأسرهم. وعبر الفائزون عن تقديرهم لتلك اللفتة الكريمة من قبل مصر، مبرزين أن بعضهم زار مصر لأكثر من 30 مرة متتالية على مدار السنوات العشر الأخيرة.

وقال السفير عمرو الجويلى، إن حفل افتتاح الجناح المصرى شهد جمعًا مميزًا من كبار زوار المعرض من ضمنهم السفراء العرب والأفارقة والفرانكفونيين فى بلجراد، تكريمًا لدور مصر الرائد فى إطار جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى والمنظمة الدولية للفرانكفونية، كذلك فقد تميز الحفل بمشاركة متنوعة من الدوائر الفاعلة فى المجتمع الصربى فى ثلاث قطاعات رئيسية، الأولى من خلال كبرى الشركات السياحية بما فى ذلك رئيس الرابطة الصربية لوكلاء السياحة، والثانية متمثلة فى كبار المسئولين بما فى ذلك بهيئة المعارض الصربية المنظمة للمعرض، والثالثة من خلال رموز الدوائر الثقافية رفيعة المستوى ممثلة فى رؤساء متحف الفن الأفريقى ومركز الثقافة العربية ومهرجان الثقافة فى "نيش"، فضلًا عن تواجد مكثف لوسائل الإعلام الصربية المطبوعة والمرئية التى حرصت على إجراء مقابلات متعددة مع وفد مصر المشارك فى المعرض.

وكشف سفير مصر فى بلجراد، أنه جارى حاليًا دراسة اقتراح المشاركين فى الحفل بشأن أهمية إنشاء رحلات مباشرة أخرى تشمل القاهرة وشرم الشيخ، من خلال شركات الطيران الوطنية فى كل من مصر وصربيا.

وقال الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى فى باريس، ممثلًا عن هيئة تنشيط السياحة، إن مصر حرصت على المشاركة فى المعرض السياحى السنوى فى بلجراد باعتباره الحدث السياحى الأكبر وفى منطقة جنوب شرق أوروبا بأكملها، حيث يُعقد على مساحة تفوق 30 ألف متر مربع ويشارك فيه أكثر من 250 مشارك أجنبى من 43 دولة، ويحظى بزوار يفوق عددهم 60 ألف زائر، مضيفًا أنه حرص على عقد لقاءات متعددة مع ممثلى الشركات المشاركة فى المعرض، بهدف تنويع المقاصد للسياح الصرب إلى مصر، بما فى ذلك من خلال عقد أنشطة ترويجية متعددة فى صربيا.

كشف المستشار السياحى فى باريس، عن أنه جارى دراسة تنفيذ حملة ترويجية بالوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، وقافلة سياحية بالمدن الصربية للشركات المصرية ونظرائهم من الشركات الصربية، والتمهيد لإعداد أسبوع سياحى ثقافى مصرى، ودعم منظمى البرامج من خلال التسويق المشترك لتشجيع مناطق جذب سياحى أخرى بمصر، فضلًا عن برنامج للتوأمة بين المدن المتشابهة فى كل من مصر وصربيا.

من جانبها، أعلنت شركة "إير كايرو" برئاسة ياسر الرملى خلال حفل الافتتاح، زيادة رحلات بلجراد الغردقة إلى رحلتين أسبوعيًا اعتبارًا من الأول من أبريل، ثم خمس رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من منتصف مايو المقبل، وذلك استجابة لتنامى الطلب من جانب السياح الصرب على زيارة مصر، وباعتبارها الوحيدة التى تُسير حاليًا خط طيران منتظم بين البلدين.