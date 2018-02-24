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رويترز: كبار قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون ترامب فى مارس وأبريل

السبت، 24 فبراير 2018 07:06 ص
رويترز: كبار قادة السعودية والإمارات وقطر يلتقون ترامب فى مارس وأبريل ولى العهد السعودى وترامب




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واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون إن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل خلاف بين الجيران فى الخليج.
 
وقال مسؤول أمريكى كبير إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب فى مارس وأبريل.
 
وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تعقد فى وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام فى الشرق الأوسط وإيران.
 
 
 

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