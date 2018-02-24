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روسيا: الكوكايين المضبوط فى سفارتنا فى الأرجنتين يخص عامل صيانة سابق

السبت، 24 فبراير 2018 09:34 ص
روسيا: الكوكايين المضبوط فى سفارتنا فى الأرجنتين يخص عامل صيانة سابق ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية




موسكو(أ ش أ)
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن شحنة الكوكايين التى عثر عليها فى مقر السفارة الروسية فى الأرجنتين تعود إلى عامل صيانة سابق كان قد أنهى عمله فى ذلك الوقت.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المتحدثة قولها إن وكالات تنفيذ القانون فى روسيا والأرجنتين أجرتا عملية مشتركة لقطع قناة تهريب مجموعة كبيرة من المخدرات (الكوكايين) من تلك الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية إلى السوق الأوروبية، ونتيجة لهذه العملية، تم اعتقال المشتبه فيهم من كلا البلدين، ويجرى تحقيق حاليا، وستحال القضية إلى المحكمة.

وأضافت ان الشحنة المذكورة كانت جاهزة للشحن فى إحدى مرافق السفارة الروسية فى بوينس ايرس وهو مجمع تعليمى وسكنى، مشيرة إلى أنه ثبت انتمائه إلى عامل من إدارة صيانة السفارة الذين انهوا بالفعل عمله فى اطار عقد عمل قصير الأجل".

وقال مصدر بوزارة الخارجية الروسية أمس الأول الخميس، إن الخدمات الخاصة فى روسيا والأرجنتين تعاونتا للحد من تهريب المخدرات.


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