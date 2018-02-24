رفض الاستشكال على حبس شاب عامين بتهمة التجمهر

محكمه - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم السبت، رفض طلب استشكال وقف تنفيذ الحكم الصادر بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ على الشاب ياسين محمد لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقدمة منه.
وقضت محكمة جنح قصر النيل فى وقت سابق بحبس الشاب ياسين محمد، عامين بتهمة التجمهر بميدان طلعت حرب.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على المتهم بميدان طلعت حرب، بتهمة التجمهر وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
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