رسالة ماجستير بعلوم الأزهر عن "تحسين تنسيق وتكامل الخدمات فى بيئات الحوسبة الشاملة"

كتب لؤى على

حصل الباحث بلال زكريا السيد حسن،على درجة التخصص ( الماجستير) فى علوم الحاسب بقسم الرياضيات – كلية العلوم – جامعة الأزهر،فى رسالته البحثية تحت عنوان " تحسين تنسيق وتكامل الخدمات فى بيئات الحوسبة الشاملة ".

وتناولت هذه الرسالة موضوعا ذا أهمية كبيرة فى مجال الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات والذى يسمى بالحوسبة الشاملة أو الحوسبة فى كل مكان (Ubiquitous Computing). وهو اتجاه جديد فى الحوسبة وتكنولوجيا الاتصالات ومزيج من العديد من التقنيات، يتضمن الانظمة المدمجة، واكتشاف الخدمات، والشبكات اللاسلكية وتقنيات الحوسبة الشخصية والذى يعبر عن التقدم التكنولوجى الكبير فى عصرنا الحالى، وهذا النوع من الحوسبة يعمل فى بيئات ليست لها بنيات ثابتة أو قدرات وإمكانيات وموارد معروفة ولكنها تتغير من حين لآخر وغير معروفة للمستخدمين.

وناقشت هذه الرسالة واحدة من أكبر التحديات الموجودة فى الحوسبة الشاملة ألا وهى مشكلة تنسيق وتكامل الخدمات فى هذه البيئات وهى كيفية اختيار مزودى الخدمات من مجموعة من مقدمى الخدمات للرد على طلبات المستخدمين للحصول على خدمة معينة، ويتطلب اختيار الخدمة فى الحوسبة الشاملة اختيار موفر الخدمة الامثل مع الاخذ فى الاعتبار متطلبات المستخدمين وقدرات مزودى الخدمات الموجودة لحظة طلب الخدمات المختلفة.

ولقد قام الباحث فى هذه الرسالة باستكمال الدراسات التى قام بها عضو لجنة الاشراف الدكتور أسعد أحمد جاد الرب أحمد – الأستاذ المساعد لعلوم الحاسب بقسم الرياضيات – كلية العلوم بجامعة الأزهر خلال فترة دراسته للحصول على درجة الدكتوراة من معهد نارا للعلوم والتكنولوجيا بدولة اليابان وتم تكريمه بجائزة أفضل طالب دكتوراه على رسالته البحثية فى العام 2012 من معهد نارا للعلوم والتكنولوجية بدولة اليابان والتى سبقها حصوله على جائزة ياماشيتا من مؤسسة معالجة المعلومات اليابانية فى العام 2010 على أبحاثه فى هذا المجال البحثى الجديد.

وقام الباحث فى هذه الرسالة بتعريف الحوسبة الشاملة وتاريخها ونشأتها وأنواعها وبعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بها، بالإضافة إلى بعض التطبيقات على الحوسبة الشاملة والخصائص التى تميزها والتحديات التى تواجهها، ثم الطرق السابقة المستخدمة فى تنسيق وتكامل الخدمات فى هذا النوع من الحوسبة وتم عرض المشاكل الموجودة فى الطرق الحالية وأوضح عدم كفاءتها وملائمتها لطبيعة التطبيقات المختلفة فى الحوسبة الشاملة، ولذلك قام فى دراسته باقتراح طريقة جديدة لمعالجة هذه المشاكل والتى تعمل على تحسين تنسيق وتكامل الخدمات لتوفير بيئات فعالة وذات كفاءة عالية للمستخدمين، وتسمى هذه الطريقة الجديدة " توزيع الخدمة المتكيف باستخدام الخوارزمية الجينية مع وجود قيود متعددة فى بيئات الحوسبة الشاملة.

"An Adaptive Service Distribution Genetic Algorithm with Multi-Constraints in Ubiquitous Computing Environments، وأخذت هذه الطريقة الجديدة فى الاعتبار متطلبات المستخدمين وقدرات مزودى الخدمة ومدى الثقة فيهم وكيفية توزيع الطلبات عليهم،بشكل عادل بما يتناسب مع توزيع الاحمال التى تضمن ملائمة التحميل على الذاكرة والتحميل على معالج البيانات وكمية الطاقة المستهلكة لتنفيذ الخدمات. وأخيرا قدم الباحث فى رسالته عدة تجارب وعمليات محاكاة توضح دراسته لتحديد كفاءة الطريقة الجديدة بالنسبة للطرق الحالية وأثبتت النتائج التى حصل عليها الباحث أن الطريقة الجديدة تستطيع تحسين تنسيق الخدمات وتكاملها بدرجة عالية من الدقة والكفاءة ولها القدرة على التكيف مع الحالات المختلفة التى تتعرض لها بيئات الحوسبة الشاملة، وقد استطاع الباحث من خلال حلقة المناقشة التى عقدت بقسم الرياضيات – كلية العلوم بجامعة الازهر بالقاهرة عرض رسالته البحثية والرد على اسئلة المحكمين بفهم وكفاءة عاليه على نحو ينم عن سعة درايته ومعرفته بموضوع الرسالة وأخر ما توصل إليه الباحثون فى مجال الحوسبة الشاملة،ولقد أشاد بذلك جميع أعضاء لجنة الحكم والمناقشة والتى أقرت بمنحه درجة التخصص ( الماجستير) فى علوم الحاسب وتقدمت بالشكر له ولأعضاء لجنة الإشراف على المجهود المبذول فى هذه الرسالة.

وبارك الدكتور محمد حسين المحرصاوى،رئيس جامعة الأزهر،حصول الباحث على درجة الماجستير،وذلك بحضور الدكتور حسن سراج الدين عميد كلية العلوم بجامعة الأزهر.