ربة منزل تنتحر بإشعال النيران فى جسدها بالكيروسين فى الإسكندرية

ربة منزل تنتحر بإشعال النيران فى جسدها بالكيروسين فى الإسكندريةالسبت، 24 فبراير 2018 12:20 ص
انتحار-ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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أقدمت ربة منزل على اﻻنتحار بالإسكندرية وقامت باشعال النيران بجسدها وذلك لإصاباتها بمرض نفسى.
وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير الأمن اخطار من العميد مأمور قسم شرطة محرم بك بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول إ م أ 38 سنة ربة منزل مقيمة شارع عبد القادر الغرياني دائرة القسم مصابة بحروق بمختلف أنحاء الجسم من الدرجة الثانية و الثالثة و لفظت انفاسها الاخيرة .
وبالإنتقال و الفحص تم التقابل مع زوجها ه ح م إ 40 سنة تاجر مقيم بذات العنوان و قرر بأنه أثناء تواجده بمسكنه صحبة زوجته المذكورة قامت بمغافلته و سكبت مادة بترولية " كيروسين تصادف تواجده بالمنزل " على ملابسها وأشعلت النيران بنفسها مما أدى لحدوث إصابتها التي أودت بحياتها و أضاف بأنها كانت تعاني من مرض نفسي تعالج منه و لم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها .
وبسؤال والدها أيد ما جاء بالفحص و لم يتهم احدا بالتسبب في وفاتها وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر رقم 1772 / 2018 اداري قسم شرطة محرم و جاري العرض على النيابة .
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