رئيس وزراء ماليزيا يتعرض لانتقادات بعد إعلان إقلاعه عن تناول الأرز





كوالالمبور (رويترز)

أثار رئيس الوزراء الماليزى نجيب عبد الرزاق موجة انتقادات بعد أن قال إنه أقلع عن تناول الأرز واستعاض عنه بحبوب الكينوا الأغلى ثمنا.

ويُلقى على عبد الرزاق، الذى يخوص الانتخابات العامة خلال أشهر فى ظل فضيحة فساد، اللوم فى ارتفاع تكاليف المعيشة منذ فرض ضريبة على الطعام والخدمات فى عام 2015.

وتأتى أحدث موجة من الانتقادات من معارضيه الذين يقولون إنه يعيش بمعزل عن عامة الشعب بعد تصريح أدلى به خلال زيارة لإحدى المستشفيات يوم الخميس.

وظهر نجيب فى تسجيل مصور التقط له خلال جلسة للإجابة عن الأسئلة وهو يقول "لا آكل الأرز. أنا آكل الكينوا. ابنى هو من أخبرنى بأمرها، إنها أفضل من الأرز" مشيرا إلى أن الكينوا بها كميات أقل من الكربوهيدرات والسكر.

ويُستهلك الأرز على نطاق واسع فى ماليزيا وكانت الحكومة تدعمه حتى عام 2015.