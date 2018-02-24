رئيس عمليات البترول الأسبق: أوروبا المستفيد الأول من تحول مصر لمركز إقليمى للغاز





كتب إبراهيم حسان

قال مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، إن أوروبا هى المستفيد الأول من تحول مصر لمركز إقليمى للغاز الطبيعى.

وأكد يوسف، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" الذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، عبر قناة ten، أن هناك تكالب من الشركات العالمية فى المنطقة المحيطة بحقل ظهر، ومصر ستشهد اكتشافات كثيرة فى الفترة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، أن مصر لديها خطة للتحول إلى مركز لتداول وتجارة الطاقة، ولديها من البنية الأساسية والتسهيلات ما يسمح لها بتنفيذ هذا المشروع، وبدأت فى اتخاذ خطوات جادة، خاصة بعد صدور قانون تداول الغاز، والإعلان عن تأسيس جهاز تنظيم الغاز، وهو الجهة المكلفة بتحديد آليات تداول الغاز بين شركات القطاع الخاص، سواء بالنقل أو البيع أو التخزين.