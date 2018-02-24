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رئيس تشيكيا: نريد تسليم روسى متهم بقرصنة معلوماتية مطلوب لدى واشنطن لموسكو

السبت، 24 فبراير 2018 08:41 م
رئيس تشيكيا: نريد تسليم روسى متهم بقرصنة معلوماتية مطلوب لدى واشنطن لموسكو شرطة التشيك




براج (أ ف ب)
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نقلت وسائل إعلام السبت، عن وزير العدل التشيكى قوله إن رئيس بلاده المؤيد للكرملين ضغط مرارا من أجل تسليم روسى موقوف فى براغ بتهمة القرصنة المعلوماتية ومطلوب لدى الولايات المتحدة، إلى موسكو وليس واشنطن.

ويقبع يفجينى نيكولين فى سجن فى براج منذ اعتقل فى العاصمة التشيكية فى أكتوبر 2016 فى عملية مشتركة بين سلطات الدولة الأوروبية ومكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى).

ونيكولين مطلوب لدى الولايات المتحدة بسبب اتهامه بشن هجمات إلكترونية على شبكات تواصل اجتماعى ولدى بلده الأم روسيا على خلفية اتهامات بالاحتيال.

وتأتى القضية وسط اتهامات من واشنطن بأن روسيا حاولت "التدخل" فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 التى فاز فيها الرئيس دونالد ترامب عبر القيام بعمليات قرصنة الكترونية، وهو ما نفاه الكرملين.

وفى مايو الماضى، قضت محكمة فى براج بتسليم نيكولين البالغ من العمر 30 عاما إلى روسيا أو الولايات المتحدة. ولدى وزير العدل روبرت بيليكان حق البت فى هذه المسألة. 


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