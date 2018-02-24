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رئيس الوزراء اليمنى يتوعد كل من يستهدف أمن بلاده

السبت، 24 فبراير 2018 11:19 م
رئيس الوزراء اليمنى يتوعد كل من يستهدف أمن بلاده رئيس مجلس الوزراء اليمنى




أ ش أ
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 وجه رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بالتعامل بكل حسم والضرب بيد من حديد كل من يستهدف أمن الوطن والمواطن فى العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه رئيس الوزراء اليمنى مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمنى المهندس أحمد الميسري، أطلع من خلاله على تداعيات وضحايا وجرحى الهجوم الانتحارى الذى استهدف مقرات أمنية بمديرية التواهي- جولدمور.
 

واستعرض المهندس الميسري، تفاصيل الهجوم الإرهابى الذى خططت له جماعات إرهابية ونفذته اليوم بسيارتين مفخختين، فى محاولة لترويع اليمنيين وتدمير المؤسسات الأمنية والعسكرية التى أعادت الحكومة ترميمها وتأهيلها بعد طرد المليشيات الحوثية.
وشدد رئيس الوزراء اليمني، على ضرورة مطاردة العناصر الإرهابية والتعامل بكل حسم مع كل من يسعى لمحاولة زعزعة أمن واستقرار المواطن.
 

وقال الدكتور بن دغر، أن هذه العملية الإرهابية التى استشهد خلالها عشرات القتلى والجرحى من الآبرياء لن تزيد الحكومة إلا إصرار وعزيمة على مطاردة الخلايا الإرهابية أينما وجدت وتجفيف منابع الإرهابي.
بدوره، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، أن الأجهزة الأمنية، تعمل بوتيرة عالية على ملاحقة هذه العناصر الإرهابية وستواصل تلك الجهود لتعقب الخلايا الإرهابية وتقديمهم للعدالة، قائلًا إن الأجهزة الأمنية ماضية فى مهمتها الأولى لمكافحة ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وضبط الإرهابين وكشف أوكارهم وتسلميهم للقضاء ومحاكتهم وتطبيق أحكام القانون فيهم.

 


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