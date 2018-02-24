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رئيس الحكومة الإسبانية يزور تونس بعد غد الاثنين

السبت، 24 فبراير 2018 08:58 م
رئيس الحكومة الإسبانية يزور تونس بعد غد الاثنين رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى




تونس (أ ش أ)
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يقوم رئيس الحكومة الإسبانية، ماريانو راخوى، بزيارة رسمية إلى تونس بعد غد الاثنين.

وسيلتقى رئيس الحكومة الإسبانية فى قصر باردو، مع رئيس مجلس النواب التونسى محمد الناصر ورئيس مجموعة الصداقة "التونسية - الإسبانية".

وذكرت صحيفة الصريح التونسية أن راخوى سيصل تونس على رأس وفد رفيع المستوى وسيشارك فى أعمال الدورة الثامنة للاجتماع رفيع المستوى التونسى الإسبانى، إضافة إلى لقائه برئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى. 


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