داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرين انتحاريين جنوب عدن

رويترز

قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش إن التنظيم أعلن مسئوليته عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين فى مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن "العمليتين الاستشهاديتين" استهدفتا معسكرا لمكافحة الإرهاب فى حى التواهى بعدن دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى.

وأضاف شهود أن الهجومين استهدفا فيما يبدو معسكرا تستخدمه قوات مكافحة الإرهاب جنوب غرب عدن، وقال مسئولون بمستشفى الجمهورية الرئيسى فى المدينة إن جثث خمس ضحايا، معظمهم من الجنود، وصلوا إلى المستشفى إلى جانب عدد من الجرحى بينهم مدنيون.