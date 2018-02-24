video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرين انتحاريين جنوب عدن

السبت، 24 فبراير 2018 06:41 م
داعش يعلن مسئوليته عن تفجيرين انتحاريين جنوب عدن تنظيم داعش الإرهابى




رويترز
إضافة تعليق

 قالت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم داعش إن التنظيم أعلن مسئوليته عن تفجيرين انتحاريين بسيارتين ملغومتين فى مدينة عدن بجنوب اليمن اليوم السبت.

وقالت الوكالة إن "العمليتين الاستشهاديتين" استهدفتا معسكرا لمكافحة الإرهاب فى حى التواهى بعدن دون الكشف عن أى تفاصيل أخرى.

وأضاف شهود أن الهجومين استهدفا فيما يبدو معسكرا تستخدمه قوات مكافحة الإرهاب جنوب غرب عدن، وقال مسئولون بمستشفى الجمهورية الرئيسى فى المدينة إن جثث خمس ضحايا، معظمهم من الجنود، وصلوا إلى المستشفى إلى جانب عدد من الجرحى بينهم مدنيون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق: مقتل نحو 60 إرهابيا من بقايا داعش فى ديالى خلال أسبوع

قيادة عمليات نينوى: طلبنا من التحالف الدولى إجراء مسح شامل لأنفاق داعش بالموصل

"داعش" يتبنى هجوم كابول الانتحارى

داعش

اخبار داعش

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة