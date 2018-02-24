حماة الوطن بالشرقية ينظم مؤتمر لدعم الرئيس "السيسي" لفترة ثانية

حماة الوطن بالشرقية ينظم مؤتمر لدعم الرئيس "السيسي" لفترة ثانيةالسبت، 24 فبراير 2018 09:25 م
جانب من تكريم الحزب للطلاب
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
نظم حزب حماة الوطن ببلبيس مؤتمر لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وتكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء وأوائل الطلبة ومديرى الوحدات المحلية الأكفاء .
و أكد اللواء محمد الفخرانى أمين عام حزب حماة الوطن بالشرقية ، أننا شهدنا إنجازات ملموسة للرئيس السيسي و مشروعات قومية ضخمة في فترة أربع سنوات ، فضلا عن تحقيقة الاستقرار اقتصادي و سياسي ، في فترة صعبة ، كانت ترتبص فيها بعض الدول لنا ، مطالب للمواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استقرار البلاد و استكمال إنجازات الرئيس .
ينجو بالشعب المصري
وشارك في الحضور عارف عبد المجيد رئيس مدينة بلبيس، عمر مصيلحى نائب بلبيس ، محمد على متولى مدير ادارة بلبيس التعليمية، انعام محمد على عضو المجلس القومى للمرأة ، والفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .
إضافة تعليق
صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة
فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة