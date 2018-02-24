حماة الوطن بالشرقية ينظم مؤتمر لدعم الرئيس "السيسي" لفترة ثانية

الشرقية - إيمان مهنى

نظم حزب حماة الوطن ببلبيس مؤتمر لدعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وتكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء وأوائل الطلبة ومديرى الوحدات المحلية الأكفاء .

و أكد اللواء محمد الفخرانى أمين عام حزب حماة الوطن بالشرقية ، أننا شهدنا إنجازات ملموسة للرئيس السيسي و مشروعات قومية ضخمة في فترة أربع سنوات ، فضلا عن تحقيقة الاستقرار اقتصادي و سياسي ، في فترة صعبة ، كانت ترتبص فيها بعض الدول لنا ، مطالب للمواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل استقرار البلاد و استكمال إنجازات الرئيس .

ينجو بالشعب المصري

وشارك في الحضور عارف عبد المجيد رئيس مدينة بلبيس، عمر مصيلحى نائب بلبيس ، محمد على متولى مدير ادارة بلبيس التعليمية، انعام محمد على عضو المجلس القومى للمرأة ، والفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .