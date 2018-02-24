حزب ألمانى حليف لميركل يطالب بالالتزام باتفاقات الهجرة





رويترز

حذر مسؤولون كبار من حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى بألمانيا، وهو الحليف البافارى لحزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، من أن عدم التزام الحزب الديمقراطى الاشتراكى بالاتفاقات المتعلقة بالمهاجرين قد يؤدى إلى انهيار الحكومة الألمانية المشكلة حديثا.

ويجب أن يصوت أعضاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذى ينتمى ليمين الوسط على اتفاق الائتلاف الحكومى في اقتراع يتم عن طريق البريد بحلول الثانى من مارس وستعلن النتائج في الرابع من الشهر.

وقال هورست زيهوفر رئيس حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى لصحيفة أوجسبورجر ألجماينه، اليوم السبت، إن التشريع الجديد يهدف إلى تسهيل عودة من فشلوا في الحصول على حق اللجوء إلى تونس والمغرب والجزائر وإلى تشكيل مراكز للمهاجرين فى المناطق الحدودية إلى أن تتم مع مراجعة طلبات اللجوء.

وأضاف للصحيفة أنه إذا رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكى دعم هذه القوانين بعد الموافقة على الائتلاف "فستكون هذه هي نهاية الحكومة". وقال زيهوفر، المتوقع أن يصبح وزيرا للداخلية، إنه لن يكون مقبولا ألا يلتزم الحزب الديمقراطي الاشتراكى بالاتفاقات التي توصل إليها مع المحافظين.

وتعهد حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحى، الذي خسر عشر نقاط مئوية في الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر، باستعادة الأصوات التى اقتنصها منه حزب البديل من أجل ألمانيا وذلك من خلال اتخاذ موقف صارم إزاء الهجرة والتشديد على القيم المحافظة التقليدية.

وفي إطار محادثات تشكيل ائتلاف حكومي وافق سياسيو الحزب الديمقراطى الاشتراكي على مضض على الحد من الهجرة فى المستقبل لتتراوح الأعداد بين 180 ألفا و220 ألفا بعد تدفق ما يزيد على مليون لاجئ فى 2015 و2016.

وانتقد زيهوفر المستشارة الألمانية أيضا لاعتزامها إعلان المناصب الوزارية لحزبها الاتحاد الديمقراطى المسيحى قبل اجتماع الحزب في 26 فبراير شباط.

وقال "المناصب توزع فقط عند تشكيل الحكومة". ورفض أن يحدد من المرجح في حزبه أن يحصل على مناصب وزارية.