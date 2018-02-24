حبس زعيم شبكة دولية تتاجر فى الأعضاء البشرية بالمعصرة 4 أيام

حبس زعيم شبكة دولية تتاجر فى الأعضاء البشرية بالمعصرة 4 أيامالسبت، 24 فبراير 2018 02:08 م
محكمة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمر المستشار أحمد سليم، رئيس نيابة حلوان، بإشراف المستشار تامر العربى، المحامى العام لنيابات حلوان و15 مايو والتبين، بحبس متهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهة تشكيل شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن رجال الأمن فى قسم شرطة المعصرة بحلوان، بإشراف العميد دكتور حسام أبو زيد، مأمور قسم المعصرة، من ضبط زعيم شبكة دولية، يتاجر فى الأعضاء البشرية للمصريين.
وبتكثيف التحريات، تمكنت قوة أمنية، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى رئيس مباحث المعصرة، والرائد مصطفى عبدالعال، معاون أول القسم، من مداهمة شقة سكنية اتخذها المتهم وكرا له بدائرة القسم، وتم ضبط المتهم وبصحبته 3 أشخاص آخرين يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وبحوزتهم أوراق وتقارير طبية خاصة بالضحايا.
كما تم ضبط أجهزة حاسب آلى مدون عليها جميع العمليات التى تم تنفيذها وتفاصيل جميع الجرائم التى ارتكبتها الشبكة، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بقرارها السابق، وتحريات المباحث حول الواقعة.
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