حالة الطقس اليوم السبت 24/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم السبت، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة أحيانا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، ومدن القناة أحيانا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة معتدلة تنشط غربا مثيرة للرمال والأتربة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تبقى درجات الحرارة قريبة من مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

ويكون الطقس بارداً نسبياً وصحواً في عموم المناطق، ولطيفاً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

مع ساعات الصباح الأولى، هنالك فرصة لهطول زخات محلية رعدية من المطر بمشيئة الله، في أجزاء من جنوب المملكة، قد تطال منطقة إقليم العقبة.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات إلى غربية معتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، تتحول لاحقاً إلى غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة،مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.