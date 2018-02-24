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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

السبت، 24 فبراير 2018 07:12 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة المضبوطات - صورة ارشيفية




كتب – أحمد يعقوب -أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

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وفى بيان للجمارك، كشفت أنه إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة العربية للطيران القادمة من الكويت اشتبه كريم صبحى مأمور تفتيش الركاب فى الراكب المصرى ا. م القادم من الكويت لظهور علامات القلق والارتباك عليه.

 

وبالعرض الأمر على السيد رزق مدير الجمرك قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  بمعرفة كريم محمد مأمور الفحص بالأشعة حيث تلاحظ وجود كثافات معتمة بحقيبته.

 

وتم تكليف كل من ماهر عبد الغنى رئيس الوردية ومهند صبرى وعلى دبور مأمورى الجمارك بتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتيا، بتفتيش أمتعة الراكب تم العثور على 5 جهاز هواتف آيفون 8 plus سعه 256 جيجا وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 5 هواتف أخرى آيفون 8 plus سعة 256 جيجا أخفاها الراكب حول جسمه وبلغت قيمة المضبوطات 195 ألف جنيه.

 

قرر عبد الناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 11 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات وتم التصالح وقام الراكب بسداد التعويضات.

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى

 


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