جامعة بورسعيد تنظم مؤتمرا طلابيا حول الإعلام والمشروعات القومية





كتب محمود العمرى

ينظم قسم الإعلام التربوى بنوعية بورسعيد ينظم مؤتمره الطلابى الأول بالتعاون مع مؤسسة الهدف للتنمية والتطوير، تحت عنوان الإعلام والمشروعات القومية، وذلك على مسرح كلية التربية النوعية ببورسعيد خلال الفترة من السادس والعشرين وحتى الثامن والعشرين من فبراير الجارى.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور ندا الحسينى ندا نائب رئيس الجتمعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور محمود محسب عميد كلية التربية النوعية، فيما يتولى شريف حليم مهام منسق المؤتمر، والدكتور محمد فاروق مهام مقرر المؤتمر، والدكتور هانى البطل وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب ورئيس قسم الإعلام التربوى مهام رئيس المؤتمر.

ويشمل المؤتمر على عدد من الجلسات العامة وهي الاعلام الالكتروني والمشروعات القومية ، والجانب المهني والتطبيقي للإعلام الالكتروني ، والمشروعات والأبحاث الطلابية ، حيث سيشارك بتلك الجلسات عدد كبير من الإعلاميين أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال العمل الإعلامي ومنهم على سبيل المثال لا الحصر إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار سابقًا، وخالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال وإصدارات دار الهلال، ومحمود بسيونى مدير تحرير موقع مبتدا ورئيس تحرير البرامج السياسية براديو 9090 والكاتب الصحفي نبيل التفاهنى رئيس فرع نقابة الصحفيين ببورسعيد وعلى الفرماوى كبير مذيعى التليفزيون المصرى، وجمال مسعود رئيس إذاعة القناة، وشريف حليم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهدف للتنمية، بالإضافة للدكتور محمود حسين عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

كما سيضم المؤتمر عددًا من ورش العمل مثل التسويق الإلكترونى، الكتابة الصحفية للمواقع الإلكترونية، والإخراج الصحفى الإلكترونى والتصوير الصحفى.