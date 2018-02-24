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جامعة أسيوط تستضيف منتدى التثقيف السياسى لطلاب من أجل مصر غدا

السبت، 24 فبراير 2018 10:55 ص
جامعة أسيوط تستضيف منتدى التثقيف السياسى لطلاب من أجل مصر غدا جامعة أسيوط




أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، عن عقد "منتدى التثقيف السياسى لطلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية"، والذى تنظمه الجامعة غداً الأحد، والذى يستضيف أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المختلفة بالإضافة إلى منسق عام الأسرة بكل جامعة.

وقال الدكتور شحاته غريب شلقامى المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، ورئيس مبادرة طلاب من أجل مصر، فى بيان اليوم السبت، إن المنتدى يأتى فى إطار حرص الجامعة على تدعيم الأنشطة والمبادرات الطلابية وتنمية المهارات القيادية والتشجيع على الممارسة الفاعلة فى بناء المجتمع.

وأشار شلقامي، إلى أن فعاليات المنتدى تتضمن عقد سلسلة ندوات الأولى بعنوان "العلاقات المصرية الدولية" يحاضر فيها علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، الندوة الثانية بعنوان "دور الإعلام فى تعزيز المشاركة السياسية " يحاضر فيها أمير نبيل نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، الندوة الثالثة بعنوان " أين كنا وإلى أين وصلنا " ويحاضر فيها الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة والدكتور شحاتة غريب ، أما الندوة الرابعة تتناول " مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية " ويحاضرها الدكتور عصام الزناتى مدير مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى حلقة نقاشية حول دور الأنشطة الطلابية فى تقرير وترسيخ الانتماء الوطنى.

 

 


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