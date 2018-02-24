توجيه الاتهام بالسرقة إلى شقيق المتهم فى هجمات باريس 2015





بروكسل (أ ش أ)

وجه قاضٍ بلجيكى اليوم السبت، اتهاماً بالسطو المسلح إلى محمد عبد السلام شقيق المتهم الرئيسى فى هجمات نوفمبر 2015 بباريس صلاح عبد السلام.

وأكدت المتحدثة باسم المدعين العامين البلجيكيين إين فان ويميرش - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - توجيه التهمة إلى محمد عبد السلام، مشيرة إلى أنه كان من بين شخصين وجهت إليهما الاتهامات بينما تم إطلاق سراح اثنين آخرين بعد إلقاء القبض عليهما يوم الخميس الماضى.

ونقلت تقارير إعلامية بلجيكية عن محامى محمد عبد السلام إنكار الأخير للتهمة الموجهة إليه، والتى كانت قد وقعت فى شهر يناير الماضى.

وأضافت التقارير، أن محمد عبد السلام، الذى كان يمسك بسكينا، قد سرق 70 ألف يورو من موظفين فى بلدية "مولينبيك" كانوا على وشك إيداعهم فى إحدى البنوك.

يُذكر أن صلاح عبد السلام، فرنسى من أصل مغربى، تم إلقاء القبض عليه فى "مولنبيك" الحى الشعبى المختلط فى بروكسل فى شهر مارس 2016 بعد الاشتراك فى هجمات باريس 2015 والتى أودت بحياة 130 شخصاً، وكان صلاح ينتمى على ما يبدو إلى خلية جهادية تورطت فى ثلاثة ملفات إرهابية كبرى على الأقل.