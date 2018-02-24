video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 فبراير 2018 12:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

توجيه الاتهام بالسرقة إلى شقيق المتهم فى هجمات باريس 2015

السبت، 24 فبراير 2018 08:29 م
توجيه الاتهام بالسرقة إلى شقيق المتهم فى هجمات باريس 2015 الشرطة الفرنسية - أرشيفية




بروكسل (أ ش أ)
إضافة تعليق

وجه قاضٍ بلجيكى اليوم السبت، اتهاماً بالسطو المسلح إلى محمد عبد السلام شقيق المتهم الرئيسى فى هجمات نوفمبر 2015 بباريس صلاح عبد السلام.

وأكدت المتحدثة باسم المدعين العامين البلجيكيين إين فان ويميرش - حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية - توجيه التهمة إلى محمد عبد السلام، مشيرة إلى أنه كان من بين شخصين وجهت إليهما الاتهامات بينما تم إطلاق سراح اثنين آخرين بعد إلقاء القبض عليهما يوم الخميس الماضى.

ونقلت تقارير إعلامية بلجيكية عن محامى محمد عبد السلام إنكار الأخير للتهمة الموجهة إليه، والتى كانت قد وقعت فى شهر يناير الماضى.

وأضافت التقارير، أن محمد عبد السلام، الذى كان يمسك بسكينا، قد سرق 70 ألف يورو من موظفين فى بلدية "مولينبيك" كانوا على وشك إيداعهم فى إحدى البنوك.

يُذكر أن صلاح عبد السلام، فرنسى من أصل مغربى، تم إلقاء القبض عليه فى "مولنبيك" الحى الشعبى المختلط فى بروكسل فى شهر مارس 2016 بعد الاشتراك فى هجمات باريس 2015 والتى أودت بحياة 130 شخصاً، وكان صلاح ينتمى على ما يبدو إلى خلية جهادية تورطت فى ثلاثة ملفات إرهابية كبرى على الأقل.  


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الفرنسية تفكك شبكة لتهريب الرعايا السريلانكيين من باريس للمملكة المتحدة

صور.. الشرطة الفرنسية تفرق اعتصاما بموقع لتخزين النفايات النووية

الشرطة الفرنسية تفض اعتصامًا فى موقع مشروع لدفن النفايات النووية

فرنسا

اخبار فرنسا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

الرئيس السيسي يطالب الحكومة بسرعة حل أزمة شركات قطاع الأعمال المتعثرة

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

فيديو وصور.. تفحم 8 جثث نتيجة حريق أتوبيس على الطريق الدولى بالإسكندرية

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

صور.. وزير الآثار يعلن عن كشف أثرى جديد بالمنيا.. خالد العنانى: المقابر المكتشفة تضم 40 تابوتا للكهنة و1000 تمثال.. نحتاج 5 سنوات لإنهاء العمل بموقع تونا الجبل.. والمحافظ: الكشف يؤرخ لحقبة زمنية بحياة الفراعنة

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو وصور.. نساء الصعيد يحققن المستحيل.. 50 فتاة بقنا يتعلمن حرفة "صناعة الكليم المزخرف".. أسطى المهنة: حرفة للرجال شاقة على الفتيات.. ومؤسسة "النداء": نتعاون مع وزارة التعاون الدولى لتنمية الصعيد

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

فيديو.. محمد صلاح يحرز هدف ليفربول الثانى أمام وستهام بالدورى الإنجليزى

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

صور.. بعد 3 قصص حب لم تنجح.. خطوبة ناهد السباعي في أجواء عائلية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة