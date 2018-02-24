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السبت، 24 فبراير 2018 07:15 م
خالد صلاح
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توافد الإذاعيين الأفارقة للقاهرة للمشاركة بدورة الإعلام للناطقين بالعربية

السبت، 24 فبراير 2018 04:34 م
توافد الإذاعيين الأفارقة للقاهرة للمشاركة بدورة الإعلام للناطقين بالعربية مطار القاهرة الدولى - أرشيفية




أ ش أ
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بدأ اليوم السبت، توافد الإذاعيين الأفارقة إلى مطار القاهرة الدولى، لحضور الدورة الأساسية التاسعة عشرة للناطقين بالعربية، التى ينظمها مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وتبدأ فعاليات الدورة، غدا الأحد، وتستمر لمدة 4 أسابيع، ويبلغ عدد الإعلاميين المشاركين بها 15 إعلامياً من 8 دول أفريقية هى، (السودان – أوغندا – النيجر - جيبوتى – غينيا كوناكرى - مالى – موريتانيا – والصومال).

ويحرص مركز التدريب والدراسات الإعلامية التابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على توفير المحاضرات النظرية والعملية فى كافة تخصصات الإعلام المرئى والمسموع والمقروء على أيدى كبار الإعلاميين والخبراء المتخصصين وأساتذة الجامعات، إلى جانب إعداد برنامج ترفيهى وسياحى يشتمل على زيارة لأهم الأماكن الأثرية والتاريخية وكذلك بعض القرى السياحية بالمدن الساحلية بمصر، ويعد هذا المركز تجسيدا واقعيا وحقيقة ملموسة لمسئوليات مصر تجاه قارتها الأفريقية، علاوة على ذلك فإنه يعد أيضا تعبيرا عن إيمان مصر بحتمية وضرورة التعاون المشترك المثمر بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق نهضة إعلامية أفريقية تتواكب مع تحديات العصر.

كما يلعب المركز دورا هاما فى توطيد العلاقات المصرية الأفريقية من جهة والعلاقات الأفريقية الأفريقية من جهة أخرى، فخلال فترة إقامة الدراسين يتعرف كل منهم على عادات وتقاليد وثقافات دول القارة الأفريقية الأخرى، ومن خلال مركز التدريب والدراسات الإعلامية وما يقدمه من خدمات تدريبية وتعليمية وسياحية وتثقيفية يستطيع الإعلامى الأفريقى أن يعود إلى بلده حاملا صورة حقيقية عن طبيعة الحياة فى مصر وأن يكون سفيرا لها فى بلاده.


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