تنفيذ 94 حكما قضائيا وفحص 30 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروح

تنفيذ 94 حكما قضائيا وفحص 30 مشتبها ومسجل خطر خلال حملة أمنية بمطروحالسبت، 24 فبراير 2018 08:36 م
حملة أمنية - ارشيفية
مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح ، من تنفيذ تنفيذ 94 حكما قضائيا وفحص 30 مشتبها فيهم ومسجلين خطر خلال حملة أمنية.
تلقى اللواء هشام نصر مدير امن مطروح، إخطاراً بتمكن الحملة من فحص 19 مشتبها فيهم و 11 مسجلين خطر، وتنفيذ حكم في قضية جنائية، و 40 حكم جزئي و 8 أحكام مستأنفة و40 حكم بغرامات و5 مخالفات جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.
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