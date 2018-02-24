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تموين الدقهلية تحرر محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة بنطاق المنصورة

السبت، 24 فبراير 2018 10:50 ص
تموين الدقهلية تحرر محاضر ضد أصحاب المخابز المخالفة بنطاق المنصورة مخبز - أرشيفية




الدقهلية - محمد حيزة
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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة برئاسة إبراهيم أبو الفتوح، وكيل مديرية التموين والقائم بعمل وكيل الوزارة، على المخابز بنطاق إدارة مركز المنصورة، وضمت الحملة صلاح محمد العوضى رئيس قسم الرقابة التموينية، ومحمد صالح، ومجدى حمودة المفتشين بالمديرية.

تمكنت الحملة من تحرير محضر إثبات حالة ضد "حميدة.م" صاحبة مخبز بلدى بناحية سندوب لمخالفتها التوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017 ، لعدم وجود ماكينة صرف الخبز داخل نطاق المخبز.

كما تم تحرير محضر إثبات حالة ضد "طارق محمود.م"  صاحب مخبز بلدى بناحية شاوة لمخالفته التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017، والكتاب الدورى رقم 37 لسنة 2018، لوجود مبيعات خبز وهمية بعدد 10890 رغيف، بما يعادل 18 شيكارة  دقيق بلدى مدعم، ومحضر إثبات حالة ضد "عاطف محمد.ا" صاحب مخبز بلدى بناحية تلبانة، وذلك لمخالفته التوجية الوزارى رقم 30 لسنة 2017، لإنتاجة خبز بلدى ناقص الوزن، بمقدار 21 جرام وعدم احتفاظه بسجل التفتيش داخل المخبز.

وتحرير المحضر رقم 220 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ، مركز شرطة المنصورة، ضد "محمد.ا" صاحب مخبز بناحية تلبانة، وذلك لتجميعة 2 رغيف بلدى مدعم، بغرض بيعها فى السوق السوداء، ومخالفته للقانون 95 لسنة 1945 والقانون 109 لسنة 1980 .

كما تم تحرير المحضر رقم 219 لسنة 2018 جنح أمن دولة طوارئ، مركز شرطة المنصورة، ومحضر إثبات حالة ضد "منير.م" بائع بناحية تلبانة، وذلك لتجميعة 2 اثنين شيكارة دقيق استخراج 82% بما يعادل 2000 رغيف بلدى مدعم مخالفا للقانون 95 لسنة 1945.

 


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