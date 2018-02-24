"تعليم جنوب سيناء" تحصد جائزة التمثيل المشرف





جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، تدشين الموسم الثانى لمسابقة "بوابة الابتكار" والذى نظمته وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وحسن مشعل رئيس قطاع التعليم الفنى وأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية، والمهندسة انتصار جمعة مدير إدارة التعليم الصناعى بوزارة التربية والتعليم.



وتم تكريم مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بجائزة التمثيل المشرف لحصولها على المركز الثانى عشر والثالث عشر، فى مسابقة بوابة الابتكار وتسلم الجائزة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء.



وكان اشترك تعليم جنوب سيناء بعدة مشروعات لطلاب التعليم الفنى وصل من بينهم مشروعين للتصفيات النهائية من ضمن 1440 مشروعا على مستوى الجمهورية بمشاركة 3 آلاف طالب على مستوى الجمهورية.