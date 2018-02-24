تعرف على حكم الصلاة على الكراسى وسط المسجد بعيدًا عن الصفوف

كتب لؤى على

ما حكم الصلاة على الكراسى فى وسط المسجد بعيدا عن الصفوف، وما هى الكيفية الصحيحة لذلك؟.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، كالآتى:

1. القيام مع القدرة ركن من أركان صلاة الفريضة؛ لما ثبت عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِى بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» ، فدل هذا الحديث على اشتراط القيام مع القدرة فى صلاة الفريضة، قال العمرانى الشافعى: "فإن صلوا قعودًا مع القدرة على القيام، لم تصح صلاتهم"، أما إن كان القعود فى صلاة الفريضة بعذر يمنع من الوقوف فلا تبطل به الصلاة ، قال ابن قاسم الغزى: "فإن عجز عن القيام قعد". وعليه فلا يجوز للرجل الصحيح القادر على القيام أن يصلى قاعدا فى صلاة الفريضة فإن فعل بغير عذر بطلت صلاته.

وإن كان الإنسان عاجزا عن أداء بعض الأركان وقادرا على أداء بعضها وجب عليه أداء ما يقدر عليه على صفة الكمال ويعذر فيما عجز عنه ؛ لأن من المقرر فقها أن الميسور لا يسقط بالمعسور .

2. اختلف الفقهاء فى اشتراط اتصال الصفوف فى صلاة الجماعة هل هو شرط صحة أم شرط كمال، والراجح المختار أنه شرط كمال ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأى رجلا يصلى خلف الصف وحده فأمره أن يعيد - الصلاة - " ، والأمر بإعادة الصلاة لا لبطلانها ولكن لتحصيل كمال الثواب فيها بدليل حديث أَبِى بَكْرَةَ، رضى الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ» ، قال الماوردى : " لو كان انفراده قادحا فى صلاته لأمره بالإعادة "، قال الإمام الشافعى: وَإِنْ صَلَّى رَجُلٌ فِى طَرَفِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِى طَرَفِهِ وَلَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ .

3. ترك الأفضل يؤدى إلى نقصان الثواب، لكن لا يُبطِل العبادة .

والخلاصة: أن الأولى اتصال الصفوف ، لكن من صلى على كرسى بعذر خلف الصف فى صلاة الفريضة فصلاته غير باطلة والأولى الصلاة فى الصف تحقيقا لكمال الثواب وخروجا من الخلاف ؛ إذ من المقرر فقها أن الخروج من الخلاف مستحب .