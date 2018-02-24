تظاهرة فى سيول احتجاجا على زيارة جنرال كورى شمالى





سيول (أ ف ب)

نفذ الأقارب الغاضبون لضحايا إغراق زورق حربى كورى جنوبى فى 2010، تظاهرة فى سيول السبت، احتجاجا على زيارة مقررة لجنرال كورى شمإلى متهم بالمسئولية عن الهجوم، إلى الألعاب الأولمبية الشتوية التى يستضيفها هذا البلد.

وناشد أقارب 46 قتيلا من زورق شيونان سلطات سيول إلغاء الزيارة المقررة للجنرال كيم يونج تشول على رأس وفد من 8 أعضاء لحضور حفل اختتام ألعاب بيونج تشانج الأولمبية الأحد.

وستحضر الحفل ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته إيفانكا ترامب، ما يطرح إشكاليات بروتوكولية لمسئولى سيول.

ويحمل هذا الضابط الكبير مسئولية سلسلة هجمات على الجنوب بينها استهداف الزورق المذكور بطوربيد قبل 8 أعوام، وقصف جزيرة ييونبيونج التابعة للجنوب الذى أدى إلى مقتل 4 أشخاص فى العام نفسه.