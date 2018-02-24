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ترقية أوبى ايميكيكو مدير لقطاع الاتصالات بالبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد

السبت، 24 فبراير 2018 06:25 م
ترقية أوبى ايميكيكو مدير لقطاع الاتصالات بالبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد البنك الافريقى للاستيراد والتصدير - صورة ارشيفية




كتب – أحمد يعقوب
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أعلن البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير "افريكسيمبانك" عن تعيين أوبى إيميكيكو مديرا ورئيسا لقطاع إدارة الاتصالات والإعلام بالبنك فى إطار استراتيجته لزيادة التعاون مع مصر والتواصل مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص من خلال وسائل الإعلام والمؤتمرات والفعاليات المتعددة التى سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبله.

 

وانضم إيميكيكو قد انضم للعمل فى البنك الافريقى للتصدير والاستيراد فى عام 2012. وقبل ذلك، عمل فى الأمم المتحدة منذ عام 1994، حيث كان يعمل فى مكتب الصحافة التابع لإدارة شؤون الإعلام فى مقر نيويورك.

 

كما عمل فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وأخصائى اتصالات فى الفريق القطرى للأمم المتحدة فى بابوا غينيا الجديدة فى الفترة من 2006 إلى 2007.

 

وبدء إيميكيكو حياته المهنية فى هيئة التلفزيون النيجيرية، إيبادان، تليها فترة قصيرة فى مؤسسة الإذاعة الاتحادية فى نيجيريا، قبل انضمامه إلى وكالة أنباء نيجيريا (نان) حيث شغل منصب رئيس مكتب الأمم المتحدةمن 1989 إلى 1994.

 

وهو حاصل على درجة الماجستير فى الآداب فى العلاقات الدولية وشهادة الدراسات العليا فى القانون الدولى والدبلوماسية من جامعة سانت جون، نيويورك، وبكالوريوس فى الاتصالات الجماهيرية من جامعة نيجيريا. 


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