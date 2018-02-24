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ترامب يستخدم كلمات أغنية جاز فى خطاب ضد الهجرة

السبت، 24 فبراير 2018 08:41 ص
ترامب يستخدم كلمات أغنية جاز فى خطاب ضد الهجرة ترامب - أرشيفية




(أ ف ب)
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لجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس الجمعة، إلى قراءة كلمات أغنية أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين فى واشنطن، لادانة الهجرة.

وخلال المؤتمر السنوى للمحافظين الأمريكيين، إخرج ترامب ورقة من جيبه وتلا كلمات أغنية "الثعبان" لآل نلسون، التى تروى قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدرا. وقال ترامب "كنت تعرفين جيدا اننى ثعبان قبل ان تأتى بى الى بيتك".

وأضاف فى مؤتمر العمل السياسى للمحافظين "فكروا بهذا الشكل فى الهجرة". واضاف "هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس وسيكون هناك الكثير من الناس، بالدخول. الامر لن يؤدى سوى الى الاسوأ"، وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 2016، استخدم ترامب كلمات هذه الأغنية خلال مهرجان.

وفى خطابه الذى استمر ساعة، عاد ترامب إلى مرسوم "داكا" الذى أصدره الرئيس السابق باراك أوباما لمنع ابعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا فى سن الطفولة الى الولايات المتحدة. وهو يقترح حلا لهؤلاء المهاجرين الذين يدافع اعضاء الكونجرس الديمقراطيون عنهم، مقابل تمويل جدار مثير للجدل وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وقال ترامب أن "الديمقراطيين لا يتجاوبون اطلاقا. انهم لا يريدون أن يفعلوا أى شىء حول داكا"، مؤكدا أن "أى أمة قوية يجب أن تكون حدودها صلبة".

 

 


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