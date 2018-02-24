تخصيص مليون ونصف جنية حوافز للأطباء بمستشفيات شمال سيناء

تخصيص مليون ونصف جنية حوافز للأطباء بمستشفيات شمال سيناءالسبت، 24 فبراير 2018 10:51 م
الدكتور احمد عماد الدين وزير الصحة
شمال سيناء محمد حسين
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أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء قبل قليل فى بيان لها انه بناء على توجيهات الدكتور أحمد عماد الدين معالي وزير الصحة، ودعما لقطاع الصحة بمحافظة شمال سيناء، تم تخصيص مبلغ مليون ونصف جنية من صندوق تحسين الخدمة بالوزارة لدعم وتحفيز الأطباء من محافظات الجمهورية للعمل بمستشفيات محافظة شمال سيناء .
واوضح البيان ان الحافز كانتداب مؤقت لمدة ثلاث اشهر بحد اقصي على أن يكون الأجر الشهري للطبيب الحاصل على درجة الماجستير .
وتضمن البيان الحوافز المخصصة للأطباء فى كل مستشفى وهى فى مستشفى الشيخ زويد ورفح 15000 جنيها بالإضافة الي كافة مستحقات الطبيب الاخري بما يعادل تقريبا25000جنية شهريا .
وفى مستشفى العريش العام ومستشفي بئر العبد المركزي ومستشفي نخل المركزي الجديد ١٠٠٠٠عشرة آلاف جنيها، بالإضافة لكافة مستحقات الطبيب الاخري اي بما يعادل تقريبا 20000جنيه شهريا.
واشار البيان ان نظام العمل15يوما عمل بالمستشفى و15 يوما بدل راحة، وتم فعليا التحاق عدد 19 طبيب من المحافظات المختلفه للعمل بالقطاع الصحي بشمال سيناء وتم صرف 150000 جنيها حافز لهؤلاء الأطباء .
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