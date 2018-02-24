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"تحيا مصر" ينفى فرض ألف جنيه رسوما على المعتمرين لصالح الصندوق

السبت، 24 فبراير 2018 10:16 م
"تحيا مصر" ينفى فرض ألف جنيه رسوما على المعتمرين لصالح الصندوق إبراهيم كرم المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر




كتب مدحت وهبة
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نفى صندوق "تحيا مصر" ما تردد من أخبار بشأن فرض رسوما قدرها 1000 جنيه مصرى على كل معتمر لصالح الصندوق.

 

وأكد إبراهيم كرم المدير التنفيذى لصندوق "تحيا مصر"، فى تصريحات اليوم أنه لا صحة لهذه الأخبار مشيرأ إلى أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وأن كل ما تم نشره فى هذا الشأن جاء نتيجة عدم تحرى الدقة فيما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية ضاربين عرض الحائط بالمعايير المهنية التى تحكم وسائل الإعلام المختلفة.

 

وقال المدير التنفيذى للصندوق إن "تحيا مصر" صندوق تكافلى يقبل التبرعات من القادرين بمحض إرادتهم التامة دون ضغط من أحد ووفق ما تفرضه الأهداف النبيلة التى تم من أجلها إنشاء الصندوق.

 

الجدير بالذكر أنه ترددت شائعات منذ أمس وعلى مدار اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعى والصحف بشأن فرض رسوما قدرها 1000 جنية على كل معتمر وأنه سيتم توجيه تلكالرسوم لصالح صندوق "تحيا مصر" وهو ما تسبب فى اثارة حالة من الجدل بين المعتمرين حول هذا الموضوع وهو ما اعتبرته إدارة صندوق تحيا مصر محاولة خبيثة تستهدف فى المقامالأول تشويه الهدف النبيل والانسانى الذى يحكم أليات العمل فى الصندوق من ناحية وعلاقته بالمتبرعين من ناحية أخرى.


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تحيا مصر

المعتمرين

العمرة



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